Tata Steel: we begrijpen dat er zorgen leven in de omgeving

Staalfabrikant Tata Steel zegt te “begrijpen dat er zorgen leven in de omgeving” van de fabriek in IJmuiden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeert dat omwonenden worden blootgesteld aan veel schadelijke stoffen. Tata zegt het rapport erover te bestuderen en reageert daarom nog niet inhoudelijk op de uitkomsten.

In een eerste reactie laat het staalbedrijf wel weten: “We streven ernaar om de impact van de processen op de omgeving te minimaliseren, dat is een continu proces.” Daar steekt Tata naar eigen zeggen honderden miljoenen euro’s in. “De maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen hebben er inmiddels toe geleid dat de emissies van onder meer stof en geluid in de omgeving flink zijn afgenomen.”