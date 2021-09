Verstappen denkt dat chaos nodig is voor spannende race Zandvoort

Max Verstappen is lovend over de aanblik van het vernieuwde circuit in Zandvoort, maar een race met veel inhaalacties verwacht hij zondag niet tijdens de Dutch Grand Prix. “Het rechte stuk is net iets te kort denk ik om een ander voorbij te gaan. Dus ik denk dat we voor een spannende race chaos nodig hebben”, zei de Nederlander in een onlinemeeting met de media. Vanwege het coronavirus zijn fysieke bijeenkomsten met de coureurs in de Formule 1 nog niet toegestaan.

Het circuit is voor alle coureurs nieuw. De Formule 1 is 36 jaar afwezig geweest op de glooiende asfaltbaan in de Noord-Hollandse duinen. “En chaos kan altijd natuurlijk”, aldus de Limburger. “Bij een eerste keer op een nieuw circuit kan iemand zich makkelijk verremmen voor de eerste bocht. Daarom hoop ik zaterdag een goede kwalificatie te rijden en vooraan te staan bij de start. Dan heb ik daar het minste last van.”

Verstappen maakt normaal gesproken geen ‘trackwalk’, het rondje wandelen om de baan te verkennen en te inspecteren. In Zandvoort maakte hij donderdag een uitzondering. “Voor mezelf was het niet nodig, maar de engineers wilden het graag en ik ben met hen meegegaan. Zij waren vooral nieuwsgierig naar de nieuwe kombochten die schuin aflopen. Die bochten zien er spectaculair uit en voegen echt iets toe. Ik vond de baan mooi opgeknapt en er prima bij liggen. Het circuit ziet er sowieso cool uit met al die tribunes. Er is echt ongelooflijk goed werk verricht.”

De coureur van Red Bull kon nog niet zoveel zeggen over zijn verwachtingen. “Het gaat in de Formule 1 om details en de afstelling van de auto. We hebben nog niet veel informatie omdat we nog niet hebben gereden op deze baan. Dus ik ben niet echt in het voordeel omdat dit mijn thuisrace is. In feite beginnen alle teams op nul en zal in de eerste training op vrijdag meer duidelijk worden over hoe de auto reageert.”

Het circuit vergt volgens Verstappen wel wat van het lichaam. “Het is fysiek zwaar, maar doorgaans heb ik daar geen problemen mee. Je kunt het wel als ‘old school’ omschrijven. Als je een stuurfoutje maakt, word je meteen afgestraft en lig je er af.”

Verstappen weet dat er vanaf vrijdag elke dag 70.000 toeschouwers op de tribunes zitten die speciaal voor hem komen. Ze zullen hun 23-jarige idool voornamelijk met de helm op in de auto zien. “En hopelijk zondag met de trofee op het podium. Ik zou het hier heel druk kunnen hebben met sponsorverplichtingen en zo, maar het beste is om de voorbereiding te doen zoals ik gewend ben en dat betekent juist dat ik het niet belachelijk druk wil hebben. Daarin ben ik vanaf het begin van mijn carrière goed begeleid.”