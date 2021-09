Boerenprotest bij circuit Zandvoort

Bij het Formule 1-circuit van Zandvoort is een boerenprotest aan de gang. Langs de toegangsweg, bij de entree van het circuit, staan ongeveer tien tractoren opgesteld. De weg wordt niet geblokkeerd. Politie is niet aanwezig.

De aanwezigheid van de boeren is om aandacht te vragen voor “het lastige parket” waarin boeren momenteel zitten wegens stikstofrestricties, aldus een van de demonstranten. “We worden op de rem gezet, de vergunningsverlening komt niet meer op gang”, licht zij toe.

Ook maken ze bezwaar tegen het kort geding dat milieubeweging Mobilisation for the Environment (MOB) eerder aanspande tegen de Formule 1-race om stikstof. Volgens de boeren moet de race “gewoon kunnen”.

De boeren hebben aangegeven te willen spreken met Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix.

Dit weekend is in Zandvoort de Dutch Grand Prix in de Formule 1, vrijdag zijn de vrije trainingen. Er worden zo’n 70.000 bezoekers verwacht.