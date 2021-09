Zandvoort evalueert begeleiding F1-fans na grote drukte

De gemeente Zandvoort evalueert de begeleiding van de Formule 1-fans vrijdag door het kustdorp richting het circuit. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente in reactie op de felle kritiek op onder meer sociale media over de vele racefans die door het dorp liepen zonder voldoende afstand te houden. Als er maatregelen nodig zijn, zal Zandvoort die voor de komende dagen doorvoeren.

De horeca en de entertainmentsector reageerden vrijdag boos op de beelden van de mensenmassa in Zandvoort, die viral gingen op sociale media. Ook demissionair coronaminister Hugo de Jonge liet zich erover uit.

De zegsman van Zandvoort constateerde dat het in het dorp, buiten enkele “hele drukke piekmomenten”, goed is gegaan. Maar nadat in de ochtend bleek dat het te druk was, is er wel een looproute al aangepast. “De handhaving heeft goed zijn werk gedaan”, aldus de woordvoerder.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat als er zulke grote aantallen toeschouwers bij de Formule 1-race op Zandvoort kunnen worden toegelaten, de beperkingen voor de horeca en evenementensector ook wel van tafel kunnen. “Voor veel ondernemers voelt het als meten met twee maten.”

De Jonge zei dat voor de Formule 1 dezelfde regels gelden als in andere sectoren. “Maar ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is”, zo reageerde de bewindsman op de beelden. Een oordeel wilde De Jonge nog niet vellen over hoe het eraan toeging in Zandvoort. Handhaving van de regels is volgens hem aan de gemeente zelf.

Vanuit de entertainmentsector liet onder meer Tim Knol van zich horen. “Dit was natuurlijk te verwachten en mijn beide middelvingers gaan direct naar @MinPres en @hugodejonge”, schreef de zanger op Twitter.