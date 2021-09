Lof voor ‘brandweerman’ Vettel in Zandvoort

Sebastian Vettel heeft alert gehandeld toen er rook uit de motor van zijn Aston Martin kwam tijdens de eerste vrije training bij de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Duitser greep de brandblusser van een baanmedewerker om brand te voorkomen en daarmee schatte hij volgens zijn teambaas Otto Szafnauer de gevaarlijke situatie goed in. “Hij anticipeerde zelf heel goed op de mogelijkheid van een brand en kreeg om die reden de brandblusser van een marshall.”

De medewerker kon niet meteen de baan oprennen om zijn hulp aan te bieden, omdat de rode vlag nog niet uit was. Een sessie moet eerst zijn stilgelegd voordat de marshalls de baan op mogen.

De eerste training was een kwartier onderweg toen Vettel bij het inrijden van de Tarzanbocht zijn motor opblies. “Hij meldde een motorstoring aan het team en we hebben hem opdracht gegeven te stoppen bij een baanmedewerker voor het geval er brand zou uitbreken. Dat is onze routine in dit soort gevallen. We zoeken nog naar de oorzaak van het probleem”, aldus Szafnauer.

Bij aanvang van de tweede vrije training waren de monteurs nog bezig aan de auto van Vettel.