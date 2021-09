NS: helft van 27.000 racefans heeft Zandvoort weer verlaten

De NS heeft vrijdagmiddag tot 18.00 uur de helft van de 27.000 racefans die in de ochtend met de trein naar Zandvoort kwamen, weer vervoerd uit de badplaats. In de ochtend was het aantal mensen dat de trein nam ruim 4000 hoger dan verwacht.

Het vervoer ging ook in de middag goed. In de ochtend was het volgens de NS “echt een feestje”. “De stemming zat er goed in.”

Sinds 07.30 uur rijden twaalf treinen per uur vanaf Amsterdam Centraal naar Zandvoort, en ook weer terug. De NS laat fans gedoseerd toe tot de treinen. Daardoor blijft er ook ruimte voor mensen die op stations tussen Amsterdam en Zandvoort opstappen.

Door de forse uitbreiding van de NS-dienstregeling vanwege de Grand Prix in Zandvoort, die vrijdag begon met vrije trainingen, kunnen per uur 10.000 treinreizigers naar de Noord-Hollandse badplaats worden gebracht. Vanaf het station is het zo’n tien tot vijftien minuten lopen naar het circuit.