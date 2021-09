Teambaas Verstappen: kwalificatie wordt cruciaal op Zandvoort

Teambaas Christian Horner van Red Bull, het team van Max Verstappen, benadrukt het belang van de kwalificatie op zaterdag voor de Grote Prijs van Nederland. Op het smalle en bochtige circuit van Zandvoort wordt inhalen vermoedelijk heel lastig. “Het wordt dus cruciaal om in de kwalificatie ‘vrije’ rondes te krijgen”, zei Horner tussen de eerste twee trainingen in.

Timing is belangrijk, benadrukt Horner. Het is volgens hem zaak om in het beslissende deel van de kwalificatie op een relatief rustig moment de baan op te gaan, zodat Verstappen en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez weinig last hebben van de andere auto’s. “Zandvoort is een fantastisch, klein circuit. Met de kombochten en het publiek dat heel dicht op de baan zit. Het is draaien en keren. Een soort miniversie van Suzuka”, doelt Horner op het Japans circuit. “Het wordt een heel opwindend weekeinde voor de coureurs en de teams.”

Verstappen is volgens Horner gefocust, hoewel er in Zandvoort zo’n 70.000 fans op de tribunes zitten die allemaal voor de kopman van Red Bull zijn gekomen. “Max blijft zichzelf. Hij geniet van het racen in eigen land, maar zijn voorbereiding verloopt hetzelfde als voor alle andere GP’s. De steun voor Max hier is fantastisch. Maar ik denk dat hij de druk niet echt voelt.”