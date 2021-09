Tweede training Zandvoort tot twee keer toe stilgelegd

Ook de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort is niet probleemloos verlopen. De sessie van een uur moest tot twee keer toe worden stilgelegd.

De eerste keer gebeurde dat al na een paar minuten, omdat Lewis Hamilton stilviel op de baan. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 kreeg te maken met technische problemen met zijn Mercedes. “Ik heb geen power meer”, zei Hamilton over de boordradio. Hij zette zijn Mercedes stil op de baan, waarna de rode vlag werd uitgehangen, ten teken dat de sessie werd stilgelegd. De baancommissarissen konden de Mercedes daardoor van het asfalt halen.

Het stilvallen van Hamilton leidde in eerste instantie tot gejuich vanaf de tribunes in de duinen. De Brit is de grote concurrent van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. De kopman van Mercedes heeft 3 punten voorsprong op zijn Nederlandse rivaal. Hamilton kreeg wel applaus van de duizenden fans in het oranje op de hoofdtribune toen hij lopend terugkeerde in de pits.

De training werd na een oponthoud van zo’n tien minuten hervat, maar even later ging de rode vlag opnieuw uit nadat de Russische coureur Nikita Mazepin met zijn Haas-bolide in de grindbak was beland. “Dit is belachelijk, ik kan zo geen normale rondetijd neerzetten”, mopperde Verstappen over de boordradio, nadat hij had gehoord dat hij opnieuw de pits in moest omdat de sessie tijdelijk was stilgelegd. De onderbreking duurde dit keer slechts een paar minuten.

De eerste training lag geruime tijd stil nadat de motor in de Aston Martin van Sebastian Vettel was geploft. Het duurde lang tot de bolide van de baan gehaald kon worden. De coureurs konden daardoor maar weinig rondjes rijden in de eerste sessie van een uur.