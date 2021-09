Burgemeester Zandvoort ‘ongelooflijk blij’ met verloop Dutch GP

De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, is “ongelooflijk blij” met hoe de Dutch Grand Prix in de Formule 1 is verlopen. “We hebben nog even te gaan”, zegt hij, doelend op de uitstroom van racefans die nog steeds gaande is, “maar ik ben heel tevreden”.

De uitstroom verliep zondag eind van de middag en begin van de avond goed, aldus de burgemeester. “Het mobiliteitsplan heeft gewerkt zoals wij dat wilden.” Na de winst van Max Verstappen werden bezoekers verleid om nog even op het circuit te blijven, onder meer met een optreden van dj Tiësto. Ook gaven drie stuntvliegtuigen rond 18.00 uur een show boven de zee bij de badplaats.

Moolenburgh spreekt van een grote feestvreugde in het dorp. “De overwinning van Max Verstappen helpt natuurlijk enorm mee met die vreugde. Iedereen is in een blije stemming, Zandvoorters en toeschouwers.” Bij veel cafés werd het aan het begin van de avond druk. Bij sommige cafés en terrassen werd niet voldoende afstand gehouden. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt het zondag “gesmeerd” en wordt er gecontroleerd op het naleven van de coronaregels. “Het is rustiger dan gisteren”, aldus de burgemeester. De horeca was zaterdag door de gemeente aangesproken op het naleven van de maatregelen.