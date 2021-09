Extinction Rebellion sluit protest in Zandvoort af op het strand

Zo’n zeventig mensen voerden zondagmiddag actie in Zandvoort op de fiets. De groepering Extinction Rebellion was de initiatiefnemer van de actie voor een uitstootvrije samenleving, terwijl in de badplaats de Dutch Grand Prix van de Formule 1 plaatsvindt. De fietstocht eindigde op de boulevard. Daar liepen de actievoerders het strand op om in het zand te gaan liggen en de tekst ‘nu naar nul’ te vormen.

Toen de fietstocht op het punt stond te beginnen, waren er zo’n vijftig mensen. Maar op het laatste moment sloten zich nog ongeveer twintig actievoerders aan bij de ‘Formule 0’ race. Ze fietsten met vlaggen met het logo van Extinction Rebellion erop en hadden protestborden bij zich. Op de borden stonden teksten zoals ‘Formule 1 Natuur 0’ en ‘niks tof aan stikstof’.

Omstanders en bewoners filmden de fietsers. Auto’s die langsreden toeterden veelvuldig en hier en daar klonken scheldwoorden uit de monden van toeschouwers, bijvoorbeeld toen de actievoerders op twee rotondes enkele minuten het verkeer ophielden door rondjes te fietsen.

Volgens de organisatie is “de Grand Prix op Zandvoort een toonbeeld van de onnodige uitstoot, natuurverstoring en vriendjespolitiek die onze toekomst bedreigen. Toch maakt de overheid uitzondering op uitzondering voor dit fossiele feestje.”

De fietstocht was onder begeleiding van de politie en begon rond 13.00 uur bij een parkje op de Zandvoortselaan in Bentveld. Volgens de organisatie hadden zich zo’n tachtig mensen aangemeld voor de fietstocht.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk noemde het protest zondagochtend een “keurig afgestemde actie”. “Als zij een podium krijgen is dat helemaal prima. Wij respecteren onze tegenstanders, maar we organiseren het voor onze fans.” De burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh, zei zondag dat er ruimte moet zijn voor “iedereen om hun mening te uiten”.