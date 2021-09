Verstappen doorbreekt grens van duizend rondes aan de leiding

Max Verstappen heeft in Zandvoort weer een mijlpaal bereikt in de Formule 1. De Nederlandse coureur startte op het circuit van Zandvoort vanaf poleposition en dook ook als eerste de Tarzanbocht in. Na een paar rondes doorbrak hij de grens van duizend rondes waarin hij aan de leiding heeft gereden in de koningsklasse van de autosport. De 23-jarige kopman van Red Bull bouwde op het circuit door de duinen al snel een voorsprong van een paar seconden op Lewis Hamilton op.

Verstappen debuteerde zes jaar geleden in de Formule 1. Op de leeftijd van 17 jaar en 166 dagen werd hij de jongste coureur ooit in de koningsklasse. Een jaar later werd Verstappen ook de jongste winnaar van een grand prix. In zijn eerste race voor Red Bull reed hij naar de zege in Spanje. Hij was toen 18 jaar en 288 dagen ‘oud’.

De Nederlander deed de afgelopen jaren vergeefse pogingen om ook de jongste wereldkampioen ooit te worden. Dat is nog altijd Sebastian Vettel. De Duitser was 23 jaar en 134 dagen oud toen hij in 2010 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde. Verstappen viert eind deze maand zijn 24e verjaardag.