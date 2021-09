Verstappen wint Dutch GP op Zandvoort en neemt leiding WK

Met Max Verstappen heeft de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 de gedroomde winnaar gekregen. De coureur van Red Bull leidde vrijwel de hele race over 72 rondes en nam met zijn overwinning op het circuit van Zandvoort de leiding in het WK-klassement weer over van Lewis Hamilton.

De Britse wereldkampioen eindigde in zijn Mercedes als tweede, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton kreeg een extra punt voor de snelste raceronde.

Verstappen volgt Niki Lauda op als winnaar van de Dutch GP. De inmiddels overleden Oostenrijker zegevierde in 1985 op Zandvoort. Na 36 jaar keerde de Formule 1 dit weekeinde terug in de Noord-Hollandse duinen. Bijna 70.000 toeschouwers, vrijwel allemaal in het oranje gekleed, zagen tot hun grote vreugde Verstappen winnen.

De 23-jarige Nederlander gaat met 3 punten voorsprong op Hamilton naar Monza, waar volgende week de Grote Prijs van Italiƫ wordt verreden.

Verstappen vertrok vanaf poleposition en behield de eerste plaats bij de start. De Nederlander moest de koppositie alleen even afstaan aan Mercedes-coureur Valtteri Bottas toen hij na 22 rondes voor het eerst de pits in ging voor nieuwe banden. Een ronde eerder was Hamilton al naar binnen gegaan, terwijl Bottas langer door bleef rijden. Bij het ingaan van de 31e ronde passeerde Verstappen de Fin op het rechte stuk. Na iets meer dan de helft van de race maakte Hamilton zijn tweede pitsstop, Verstappen volgde een ronde later. Hij wist de Brit steeds op een paar seconden achterstand te houden en reed gecontroleerd naar zijn zevende overwinning van het seizoen.