Zandvoort juicht na overwinning Verstappen

Groot was het gejuich dat opsteeg vanuit het racecircuit in Zandvoort toen duidelijk werd dat Max Verstappen had gewonnen. Het gejuich was in de nabije omtrek goed te horen. Verkeersregelaars in de directe omgeving werden hierdoor aangestoken en begonnen ook te juichen en te springen.

Op balkons staan bewoners te zingen en te springen. ” Waanzinnig dat jullie erbij waren”, roept een bewoner naar beneden naar de voorbijkomende toeschouwers die het spektakel hebben gezien en ook superblij zijn.

Ook op de terrassen van de cafés heerst een feestelijke stemming onder de veelal in het oranje geklede mensen. Velen van hen hadden in het café naar de racewedstrijd zitten kijken. Op weg van het circuit naar het station klinkt overal muziek en mensen staan te zingen en te springen.