Grootste drukte op wegen richting strand Zandvoort

De grootste drukte op de wegen in Nederland is woensdagmiddag richting het strand van Zandvoort. Richting Bloemendaal kan de filetijd oplopen tot 45 minuten. In Zuid-Holland en Zeeland is er ook enige vertraging richting de kustplaatsen, maar minder dan naar Zandvoort, meldt de ANWB.

“Echt grote problemen zien we momenteel niet”, aldus een woordvoerster van de ANWB. De vertraging op de weg verschilt volgens de organisatie veel. “Het ene moment is de vertraging 45 minuten en kort erna kan het zijn teruggelopen tot een kwartier.”

De ANWB voorziet geen piek in drukte tijdens de avondspits, als veel mensen weer naar huis gaan. “Het blijft de hele dag prachtig weer, dus de terugkeer naar huis zal erg gespreid verlopen. De avondspits zal iets drukker zijn dan normaal, maar niet veel”, zegt de woordvoerster.

De NS zet tussen 10.00 en 19.00 uur extra treinen in tussen Haarlem en Zandvoort, omdat de spoorwegen verwachten dat het druk wordt met strandgangers.

Woensdag is mooi weer voorspeld met aan de kust temperaturen die kunnen oplopen tot 27 graden. Vanaf donderdag wordt het weer wisselvalliger en kouder.