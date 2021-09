Bijna 200 medewerkers Tata Steel bij manifestatie

Bijna tweehonderd medewerkers van Tata Steel hebben donderdagochtend tijdens een manifestatie bij het Malieveld een tussenrapport over de verduurzaming van het bedrijf aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Dat gebeurde voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het staalconcern.

De medewerkers droegen blauw-gele werkkleding en een aantal had spandoeken bij zich. “Trots op staal uit de IJmond”, was te lezen op een van de doeken. “Ons plan is haalbaar”, zei Gerrit Idema van FNV Tata Steel over het vergroenen van de staalproductie. In het plan waar de bond in mei al mee kwam, staat onder meer dat staal kan worden gemaakt met de inzet van elektriciteit in plaats van met kolen. Volgens de tussenrapportage van adviesbureau Roland Berger is dat technisch haalbaar. “Het moet anders, maar we gaan voor het voortbestaan van het bedrijf”, aldus Idema.

Tijdens de manifestatie sprak onder meer Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Volgens hem is het belangrijk dat “zolang we staal nodig hebben, we ervoor zorgen dat staal duurzaam geproduceerd wordt”.

Het debat in de Tweede Kamer volgt kort na een kritisch rapport van het RIVM over de gezondheidsrisico’s die omwonenden van de staalfabriek lopen.