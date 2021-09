Gezondheidsprijs voor Tata Steel te hoog volgens Velsen, Beverwijk en Heemskerk

De ‘gezondheidsprijs’ die betaald wordt voor de aanwezigheid van Tata Steel is te hoog. Dat stellen de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk donderdag in een gezamenlijke verklaring.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Onlangs kwam er een kritisch rapport van het RIVM naar buiten over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van de staalfabriek.

IJmond moet schoon

Volgens de drie gemeenten in de IJmond¬† is er wel toekomst voor het bedrijf, maar “alleen als dat samengaat met een gezondere en duurzame IJmond. Het moet gewoon schoon”. Er is te lang een “stilzwijgend sociaal contract” geweest in de regio.

Sociaal contract met Hoogovens

Dat sociale contract bestond omdat iedereen profiteerde van de Hoogovens, als belangrijke werkgever en aanjager van de economie. Er was echter te weinig aandacht voor gezondheidsrisico’s. “We leven nu in een andere tijd. We krijgen steeds meer inzicht in de gezondheidsrisico’s en we stellen hogere eisen aan onze leefomgeving.” “Dus moeten we bouwen aan een nieuwe realiteit waarin gezond leven, werken en schoon staal produceren hand in hand gaan. En we hebben haast.”

Samenwerking belanghebbenden

De drie roepen het Rijk op om alle scenario’s op tafel te leggen, om te komen tot “groen, gezond en veilig staal”. Ze pleiten voor een “verregaande dialoog” binnen “een brede coalitie van alle belanghebbenden: inwoners, werknemers, experts op het gebied van gezondheid, milieuorganisaties, het bedrijf, het bedrijfsleven, het Rijk, de provincie en de gemeenten”.