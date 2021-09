Gemeente: 35.000 deelnemers Unmute Us-protest in Amsterdam

Het Unmute Us-protest in Amsterdam heeft 35.000 deelnemers getrokken. Dat meldt de gemeente Amsterdam. De organisatie van Unmute Us stelde eerder dat in Amsterdam 80.000 mensen meededen.

Ook de gemeenten Utrecht en Maastricht meldden zaterdag lagere aantallen deelnemers. Waar volgens de organisatie in die beide steden 15.000 mensen meededen, meldt de gemeente Maastricht 10.000 deelnemers, en de gemeente Utrecht ruim 10.000.

De gemeente Amsterdam riep zaterdagmiddag mensen op niet meer te komen, omdat het te druk was. De organisatie had gemeld maximaal 15.000 demonstranten te verwachten, geeft een woordvoerder van de gemeente aan. Toen dat aantal werd bereikt en er nog meer mensen kwamen, werd besloten die oproep te doen. Volgens de gemeentewoordvoerder was de sfeer overigens gemoedelijk.