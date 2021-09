Protestmarsen Unmute Us bereiken eindpunt

De eerste protestmarsen van Unmute Us die zaterdag in tien steden in Nederland plaatsvonden, zijn weer terug bij hun beginpunt. In Den Haag, waar het Malieveld het start- en eindpunt was, hebben de deelnemers inmiddels hun tocht gelopen en zijn afsluitende toespraken achter de rug.

In Eindhoven is het protest inmiddels afgelopen. Ook in Utrecht, waar ondanks een hoosbui hier en daar veel mensen bleven wandelen, hebben de eerste deelnemende wagens het begin- en tevens eindpunt inmiddels bereikt, en deelnemers vertrekken zo langzamerhand. En in Groningen is de tocht eveneens zo goed als voorbij.

“Ik sta hier voor de cultuursector en mensen om me heen. Het beleid is bizar, niet goed te praten”, zei een van van de deelnemers in Den Haag, de 25-jarige muzikante en producer Doris. Stadsdichter Dario Goldbach zei in zijn speech in Den Haag dat hij wou dat hij een vliegtuigmaatschappij of racebaan was. “Dit beleid is schaamteloos”, aldus Goldbach. Zijn speech kon op veel gejuich rekenen aan de voorkant van het podium.