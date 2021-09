Betogers de straat op in Amsterdam voor ‘woonprotest’

Tegenstanders van het huidige woonbeleid gaan zondag de straat op in Amsterdam. Ze komen om 14.00 uur samen in het Westerpark en lopen daarna naar de Dam. De betogers spreken zich met het zogenoemde woonprotest uit tegen de volgens de organisatie “kolossale wooncrisis” in ons land.

Door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het steeds moeilijker aan een woning te komen. “Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld”, constateert de organisatie. “Wij spreken ons uit tégen de uitverkoop van ons woonrecht, tégen de hebzuchtige rijken die slapend rijker worden, tégen het leed van honderdduizenden Nederlanders en tégen het verdrijven van oorspronkelijke bewoners uit hun eigen wijken middels racistisch en klassistisch woonbeleid.”

Het woonprotest is het begin van diverse acties die de komende tijd in het hele land staan gepland. Bij de initiatiefnemers hebben zich ruim 200 organisaties aangesloten. Op 17 oktober volgt er de zogeheten woonopstand in Rotterdam.