Politie verricht 61 arrestaties bij kraakpoging in Amsterdam

De politie heeft zondagavond 61 arrestaties verricht na afloop van het drukbezochte woonprotest in Amsterdam. Volgens de politie wilde de groep een pand kraken in de Gravenstraat, in de buurt van de Dam.

Een politiewoordvoerder vertelde dat de groep zich afsplitste toen de protestmars arriveerde op de Dam. “Zij gebruikten geweld in de richting van de politie en probeerden barricades op te werpen. Voordat zij een pand in de Gravenstraat konden kraken werd de groep ingesloten”, aldus de politie.

“De politie zat er dicht op. De groep probeerde de politie tegen te houden zodat er een kraakactie kon plaatsvinden. We hebben ze ingesloten en allemaal gearresteerd”, zegt de politiewoordvoerder. Hij benadrukt dat de arrestanten aanhangers zijn van de kraakbeweging en in die zin losstaan van de grote groep demonstranten die opkwam voor betere huisvestingskansen. De arrestaties zijn verricht toen de demonstratie al voorbij was en het gros van de demonstranten naar huis was gegaan. In totaal zitten twaalf mensen vast op basis van strafrecht, de rest op basis van overtreding van de algemene plaatselijke verordening (apv).

De kraakbeweging zegt in een reactie: “De politie heeft buitensporig geweld gebruikt om ons weg te slaan van de plek die ons nieuwe thuis zou worden.” Volgens de groep escaleerde het politiegeweld zodra ze aankwamen bij de Dam. “Wij werden in elkaar geslagen, uit de menigte gesleurd door stille agenten en sommigen van ons werden zelfs tot bloedens toe op de grond geslagen.”

De krakers voelen zich één met de deelnemers aan de demonstratie. “Kraken is van oudsher een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste, onderdeel van het aanpakken van de woningcrisis. Wonen is een eerste levensbehoefte en als dit niet aan ons gegeven wordt door de staat en de samenleving, dan nemen wij het.”

De krakers hadden naar eigen zeggen twee woningen op het oog in de Gravenstraat, die eigendom zijn van een speculant die volgens de krakers 116 panden bezit. “De huizen staan al meer dan twee jaar leeg en zijn dichtgetimmerd. Wij vinden het onacceptabel dat huizen leegstaan terwijl wij dakloos zijn en zoeken naar betaalbare woonruimte.” De actiegroep besluit de reactie met de mededeling dat kraken door zal gaan.