Amsterdammer (49) meldt zich voor mislukte kunstroof Zaans Museum

Een 49-jarige Amsterdammer heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld voor de mislukte kunstroof uit het Zaans Museum in Zaandam halverwege vorige maand. Een politiewoordvoerder bevestigt een bericht hierover van De Telegraaf. De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de poging een schilderij van Monet te stelen uit het museum nabij de Zaanse Schans.

De politie doet nog onderzoek naar een tweede verdachte en geeft verder aan momenteel geen nadere informatie te verstrekken over de zaak. De Telegraaf meldt op basis van bronnen uit het criminele circuit, en met een bevestiging van kunstdetective Arthur Brand, dat de verdachte Henk B. is, die in 2002 samen met Octave D. twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam stal. Tegenover het ANP bevestigt Brand dat het inderdaad zou gaan om B.

Wie de andere dader zou zijn, weet de kunstdetective niet, zegt hij. Het gaat volgens hem in ieder geval niet om D. Volgens Brand heeft een buitenlandse topcrimineel onlangs gevraagd naar gestolen kunst, om dat in te zetten als ruilmiddel voor strafvermindering. “In het verleden is vaker gestolen kunst ingezet voor strafvermindering”, aldus Brand. De oproep van de topcrimineel zou volgens Brand Henk B. ter ore kunnen zijn gekomen. “Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar één en één is twee. Waarom zou jij anders na twintig jaar weer achter een schilderij aan gaan?”

De twee Van Goghs die B. in 2002 stal verdwenen jarenlang van de aardbodem. Ze doken eind september 2016 op in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels. Octave D. en Henk B. kregen in 2005 in hoger beroep respectievelijk 3,5 jaar en drie jaar en twee maanden cel opgelegd voor de diefstal van de twee schilderijen van Vincent van Gogh.

Bij de mislukte roof uit het Zaans Museum probeerden twee mannen op 15 augustus rond 10.30 uur De Voorzaan en de Westerhem van de hand van Monet te stelen uit het Zaans Museum. Ze waren in het museum, en een woordvoerder van het museum vertelde eerder dat ze de Monet die ze wilden meenemen hardhandig van de muur haalden. Ze namen het schilderij mee naar buiten. Onder meer door “heldhaftig ingrijpen van bezoekers en personeel” mislukte de roof echter, aldus de politie.

Bij de roof loste een van de verdachten ook een schot. Niemand raakte daardoor gewond. De twee daders vertrokken zonder buit op een scooter, die later die ochtend werd teruggevonden op de Zuiderweg in Wijdewormer.

Het Zaans Museum kocht het befaamde schilderij in 2016 voor 1,16 miljoen euro. Het gaat door voor het topstuk uit de collectie. Een woordvoerder van het museum heeft nog geen reactie op de arrestatie van de Amsterdammer. Het schilderij wordt momenteel gerestaureerd. Hoewel de schade volgens de zegsvrouw emotioneel heel groot is, is het schilderij er volgens haar goed vanaf gekomen. “Het had vele malen erger kunnen zijn.” Het museum verwacht dat het werk “binnenkort” weer kan worden getoond aan het publiek, hoewel ze nog geen exacte datum kan geven. “Dan is het weer in goede staat”, aldus de woordvoerder.