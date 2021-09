Hoorn neemt na zomer 2022 pas besluit over standbeeld J.P. Coen

Hoorn neemt pas na de zomer van 2022 een besluit over het lot van het in sommige kringen omstreden standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in deze plaats, zo maakte de gemeente vrijdag bekend. De gemeente wil eerst de uitkomst van de zogenoemde ‘stadsgesprekken’ over racisme en uitsluiting bespreken voordat ze een besluit neemt over het standbeeld. Het beeld van de VOC-gouverneur is al langer onderwerp van een felle discussie en dat leidde vorige zomer tot een demonstratie.

Naar aanleiding van de demonstratie en discussies besloot de gemeente stadsgesprekken met de inwoners te voeren over racisme en het koloniale en slavernijverleden. De uitkomsten van die eerste gesprekken worden 7 oktober door de gemeente besproken. Daarna komt nog een ronde stadsgesprekken. Pas als die gesprekken verwerkt zijn in een zogenoemd ‘inclusiviteitsbeleid’ kan worden bekeken wat er met het standbeeld gebeurt, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Vorig jaar juni ontstonden er ongeregeldheden in de Noord-Hollandse plaats na een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Agenten werden bekogeld, politiepaarden en politiemensen raakten gewond. De gemeente stelde toen dat er ook allemaal relschoppers op de demonstratie afkwamen.