‘Sweet Like A Chocolate’ op tournee

‘Een intiem spektakel met de vijfde symfonie van Beethoven als open einde.’ Zo wordt de veelgeprezen dansvoorstelling Sweet like a chocolate van ICK Amsterdam aangekondigd.

Sweet Like a Chocolate is een intiem dansspektakel dat je verleidt, met een vleugje Beethoven omverblaast en je weer met jezelf achterlaat in een roes van extase en twijfel. Een vrouw (Maria Ribas) danst met haar schaduwen, alter ego, metgezel en voyeur (Denis Bruno). De figuur volgt haar, begeleidt haar, danst en vecht met haar. Deze kan echt zijn, maar ook een wezen uit haar fantasie.

Sweet Like a Chocolate is een herbewerking van Double Points: Hell uit 2005, dat op uitnodiging van Pina Bausch drie jaar later werd gepresenteerd op het internationale Tanzfestival NRW. In de ogen van Emio Greco en Pieter C. Scholten, verantwoordelijk voor concept en choreografie, is de hel het schizofrene zoeken naar wie je bent, wat je identiteit is. De danseres gaat door verschillende fases en stemmingen in de zoektocht naar haar eigen ik, terwijl ze van alle kanten bekeken wordt. Wat zegt dit over hoe vrouwen gezien (mogen) worden? Balancerend tussen liefde, vertrouwen, vrouwelijke seksualiteit en geweld legt Sweet Like a Chocolate existentiële vragen bloot.

Lovende kritieken

Niet alleen het publiek is laaiend enthousiast over deze voorstelling. Ook de pers is kwistig met het uitdelen van zoveel mogelijk sterren en lof. Zo schreef NRC Handelsblad: ‘Schitterend dansduet roept ongemakkelijke vragen op’ ★★★★★. De Volkskrant sprak over een ‘Prachtig ambigue dans over seks, verleiding en geweld’ ★★★★ en Het Parool, dat geen sterren toekent, schreef ‘Een intens en wellustig spel met de bittere smaak van pure chocola’ .

Danseres Maria Ribas is genomineerd voor de Zwaan, de dansprijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de VSCD, de Vereniging van Schouwburg- Concertgebouwdirecties. Kortom, deze voorstelling is een lust voor het oog en oor en een must see voor dansliefhebbers. Voor anderen, die nieuwsgierig zijn geworden is het een buitengewoon aangename kennismaking met het genre dans.

Te zien in theater De KunstGreep in Oostzaan, op zaterdag 25 september, om 20:15 uur. Kaartverkoop www.theaterdekunstgreep.nl.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door theater De KunstGreep