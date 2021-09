Amsterdam stelt zich kandidaat voor WorldPride 2026

Amsterdam wil in 2026 WorldPride naar de stad halen. Als dat lukt, zou het voor het eerst zijn dat de hoofdstad het wereldwijde evenement organiseert.

Dat het twintig jaar geleden is dat Nederland als eerste land het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht, is een goede gelegenheid om Amsterdam dit jaar kandidaat te stellen als gaststad, zegt directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz van Pride Amsterdam. Hij denkt dat het zilveren jubileum “de wereld opnieuw zal gaan inspireren en verbinden met talrijke evenementen en activiteiten als we WorldPride mogen organiseren”.

Tegelijkertijd hoopt Spee de Castillo Ruiz dat WorldPride zal helpen om anti-lhbti-geweld op de politieke agenda te krijgen in Nederland. De organisatie wil onder meer een verbod op lhbti-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet verankeren en zogenoemde ‘genezingstherapieën’ en afwijzing van lhbti’s in het onderwijs wettelijk verbieden.

De eerste WorldPride was in 2000, in Rome. Sindsdien wordt de wereldwijde versie van Pride eens in de paar jaar gehouden, steeds in een andere stad, zoals in Jeruzalem, Londen, Toronto, Madrid, New York en Kopenhagen-Malmö. In 2023 is Sydney aan de beurt. In oktober 2022 wordt bepaald of WorldPride in 2026 naar Amsterdam zal komen.