Gemeente Amsterdam gaat Airbnb-registratie handhaven

De gemeente Amsterdam gaat vanaf vrijdag controleren of Airbnb-verhuurders voldoen aan de registratieplicht. Als advertenties op het woningverhuurplatform geen juist registratienummer hebben, worden ze door Airbnb verwijderd. Ook kan er een boete worden opgelegd.

Amsterdam probeert al enige tijd de toeristische verhuur van huizen en appartementen in te perken. Zo wil de stad voorkomen dat gewone huurders geen kans meer maken en de binnenstad alleen het domein van toeristen wordt. Vanaf 1 januari 2021 is er een wet in werking getreden, die een registratie- en vergunningsplicht mogelijk heeft gemaakt. Verhuurders hadden tot 1 oktober de tijd om een registratienummer bij hun advertenties te plaatsen.

“Deze registratieplicht, waar we jarenlang voor hebben gepleit in Den Haag, geeft ons de mogelijkheid om beter te handhaven op illegale vakantieverhuur”, aldus waarnemend woonwethouder Rutger Groot Wassink. “Met het verplichte registratienummer in een advertentie voor verhuur van een woning aan toeristen, kunnen adresgegevens achterhaald worden. Zo wordt illegale verhuur uit de anonimiteit gehaald.”

Airbnb meldt dat het voor het opsporen van onjuiste registratienummers met een nieuw systeem komt, de zogenoemde ‘City Portal’. Het platform zegt nauw samen te gaan werken met de gemeente om vervolgens de opgespoorde gevallen te gaan onderzoeken. Het systeem moet er ook komen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Volgens de gemeente verplicht de nieuwe wet websites om foute advertenties te verwijderen. “Tot op heden weigerden websites als Airbnb zich ervoor in te zetten om illegaal aanbod van de website te weren, zoals advertenties waarbij het maximum van dertig dagen per jaar werd overtreden”, aldus Groot Wassink. “Het is dan ook in hun eigen belang dat Airbnb (en Booking.com heeft een soortgelijk systeem) nu een beperkt aantal gegevens deelt, waarmee we advertenties die niet aan de regels lijken te voldoen, kunnen onderzoeken.”