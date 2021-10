Halsema bemiddelt bij onrust over intocht Sint in Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaat donderdag praten met het bestuur van de Stichting Sinterklaas in Amsterdam, om te helpen de onrust binnen de gelederen te verminderen en te zorgen “dat ook de gevoelens bij de vrijwilligers weer wat vrolijker worden”. Het rommelt binnen de stichting al een tijdje over hoe een alternatieve intocht van de goedheiligman eruit zou moeten zien.

Al in augustus moest de Stichting Sinterklaas in Amsterdam besluiten tot een alternatieve intocht, omdat de klassieke intocht per boot gevolgd door een rijtoer op een paard, door de onzekerheid over de coronamaatregelen geen optie was. Want dat is “een openbaar toegankelijk evenement, 200.000 tot 400.000 kinderen en hun ouders die hutjemutje staan. Daar kun je geen corona-toegangsbewijzen voor vragen.” Zo’n evenement zou ook nu nog altijd niet kunnen, al is het in de buitenlucht, aldus Halsema woensdag in de gemeenteraadsvergadering.

Het ziet ernaar uit dat Sinterklaas in Amsterdam zijn intocht beleeft in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Halsema wordt momenteel gekeken of er in de voetbal- en muziektempel in de Bijlmer een groot sintfeest kan worden georganiseerd. Ze wijst erop dat de beslissing daarover niet bij de gemeente ligt, maar bij de Stichting Sinterklaas in Amsterdam. Die zou ook nog een ander terrein overwegen.

In elk geval is de vaste subsidie van 180.000 euro voor de hoofdstedelijke intocht al voor zo’n 80 procent uitgekeerd. Mocht een alternatieve intocht in de ArenA tot meer kosten leiden, dan zal de gemeente bijspringen, zegt Halsema. “We willen een feestelijke intocht en dat kinderen een vrolijke dag hebben.”