Amsterdamse studenten in actie om bezuinigingen hoger onderwijs

De Amsterdamse ASVA Studentenunie gaat vrijdag actievoeren tegen de aanstaande bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs en de krimpende rijksbijdrage per student.

De plannen staan volgens hen in schril contrast met een recent onderzoek waarin een tekort van 1,1 miljard euro bij universiteiten werd vastgesteld.

Hogescholen en universiteiten krijgen steeds minder geld per student. Er zijn steeds minder docenten voor steeds meer studenten, waardoor de werkdruk enorm toeneemt, zo stelt ASVA.

Daarmee staat de kwaliteit van het onderwijs op het spel. ASVA-voorzitter Emma Buining noemt het “teleurstellend” dat na de in maart gedeelde conclusies van het onderzoek “deze keuzes opnieuw worden gemaakt. Goed onderwijs staat aan de basis van onze kenniseconomie.’’

Het onderzoek werd door accountantskantoor PwC uitgevoerd in opdracht van nu demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Daaruit kwam naar voren dat universiteiten jaarlijks 800 miljoen euro nodig hebben om beter onderwijs en onderzoek te leveren. Daarnaast moet er een eenmalige injectie van 300 miljoen euro komen.

Om hun onvrede over te brengen gaan de studenten vrijdag bij de Universiteit van Amsterdam in krappe, transparante dozen zitten. Die moeten de kortingen van de rijksbijdrage per student van 2000 naar 2021 voorstellen. De bijdrage daalt volgens Buining al twintig jaar.

Volgens de USVA volgen meerdere studentensteden later met andere acties, waar via de hashtags #krappekas online aandacht voor zal komen.