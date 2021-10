Toch sinterklaasintocht met stoomboot in Amsterdam

Sinterklaas zal dit jaar toch per boot zijn intocht maken in de hoofdstad, zo meldt de organisatie Stichting Sinterklaas in Amsterdam donderdag. De goedheiligman en zijn pieten zullen per stoomboot voor een beperkt publiek aankomen, waarna een “compact feest” op het Marine Etablissement Amsterdam volgt, aldus voorzitter van de stichting Edgar Peer.

Vanwege de coronamaatregelen besloot de stichting in augustus dat een traditionele intocht per boot, gevolgd door een rit te paard met veel publiek erbij, er ook dit jaar niet inzit. Controleren op coronatoegangsbewijzen onder zo’n 400.000 aanwezigen werd als niet haalbaar beschouwd.

Daarop onderzocht de stichting twee opties. De ene mogelijkheid was een intocht en groot evenement in de Johan Cruijff ArenA met veel kinderen en showelementen. Woensdag leek de voorkeur daar naar uit te gaan. De andere nu gekozen optie is volgens Peer “een compacter evenement met een zoveel mogelijk klassieke uitstraling van de intocht met Sinterklaas per stoomboot en vervolgens een ontmoeting van de sint en zijn pieten met Amsterdamse kinderen”.

De gekozen optie voldoet volgens de organisatie aan de corona-eisen van de gemeente. Bij het feest op het Marine Etablissement Amsterdam kunnen 5000 tot 6000 kinderen aanwezig zijn. Het zal ook via televisie te volgen zijn. De intocht wordt op zondag 14 november georganiseerd.

Binnen de Amsterdamse organisatie rommelde het de afgelopen tijd in de zoektocht naar een alternatief programma voor de intocht. Burgemeester Femke Halsema sprak woensdag nog met het bestuur van de stichting om te helpen de onrust binnen de gelederen te verminderen en te zorgen “dat ook de gevoelens bij de vrijwilligers weer wat vrolijker worden”. De organisatie benadrukt donderdag de grote wens te hebben volgend jaar weer een klassieke intocht in Amsterdam te kunnen organiseren.