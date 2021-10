Amsterdam gaat coronapolsbandjes niet invoeren

Amsterdam gaat geen gebruik maken van coronapolsbandjes voor toegang tot een restaurant, café, theater of bioscoop. De gemeente heeft dat besloten omdat de meeste horecaondernemers in de stad “geen toegevoegde waarde” zien in zulke polsbandjes, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Horecagasten moeten nog wel steeds een QR-code laten zien als ze naar binnen willen.

De polsbandjes worden inmiddels onder meer gebruikt in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Breda, Maastricht, Arnhem, Alkmaar en Roosendaal. Mensen ontvangen het bandje wanneer ze de QR-code uit de CoronaCheck-app laten zien bij een controlepost en hoeven de code dan niet meer bij elke voordeur te laten zien. Dat moet de controles ook voor uitbaters gemakkelijker maken. Een polsbandje is in die steden overigens niet verplicht want de app is gewoon te gebruiken.

Amsterdamse horecaondernemers merken dat het controleren van de QR-code aan de deur nu “best goed” gaat. “Het stroomt redelijk goed door en veel gasten zijn goed voorbereid”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse afdeling van de horecabrancheorganisatie KHN. “Als we polsbandjes invoeren, moet er nog steeds een controle aan de deur plaatsvinden, dus wij denken dat we daar geen winst mee behalen. Daarbij willen we niet van alles optuigen, terwijl we niet precies weten hoe lang we het gaan gebruiken.”

De komende drie weekenden gaat de gemeente teams inzetten in de uitgaansgebieden om de horeca extra te ondersteunen bij de QR-controles. De teams maken bezoekers op straat of in rijen erop attent dat zij hun code alvast gereed moeten houden. Ook worden toeristen zoveel mogelijk van tevoren geïnformeerd over de regels in de horeca. “Bijvoorbeeld al direct via de reserveringen bij hun hotel”, aldus de KHN-woordvoerder.