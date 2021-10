Man (29) neergeschoten in Lijnden (Noord-Holland)

Een 29-jarige Amsterdammer is maandagochtend gewond in een auto gevonden in het Noord-Hollandse Lijnden. Hij was volgens de politie neergeschoten. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Op de Hoofdweg, waar de schietpartij plaatsvond, doet de politie onderzoek.

Agenten die afkwamen op een melding, troffen de man omstreeks 06.00 uur in de wagen aan. Of hij in de auto zat op het moment dat de schietpartij plaatsvond, is onduidelijk.

Volgens een politiewoordvoerder zat het slachtoffer in een dure sportwagen. “Volgens kenners een Lamborghini.” De zegsman wil daar geen conclusies aan verbinden, bijvoorbeeld of het gaat om een poging tot liquidatie. “Het is veel te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. We proberen helder te krijgen wat er precies is gebeurd en houden verschillende opties open.”