Atleet Tola wint marathon van Amsterdam in parcoursrecord

Tamirat Tola heeft de 45e editie van de marathon van Amsterdam gewonnen. De atleet uit Ethiopiƫ liep daarbij een parcoursrecord: 2.03.39, ook de snelste tijd ooit gelopen over 42,195 kilometer op Nederlandse bodem. De oude toptijd in Amsterdam dateerde van 2018 en stond op naam van de Keniaan Lawrence Cherono in 2.04.06.

De 30-jarige Tola liep in de laatste 3 kilometer weg uit een kopgroep. Alleen zijn landgenoot Leul Gebresilase bleef nog enigszins in zijn buurt, maar zag in de slotfase de Keniaan Bernard Koech nog passeren. Die werd ongeveer een halve minuut na Tola tweede. Tola kwam naar Amsterdam met een persoonlijk record van 2.04.06.

Ook bij de vrouwen kwam de winnares tot een parcoursrecord. De Keniase Angela Tanui finishte in het Olympisch Stadion in 2.17.57. Geen atlete liep dit jaar sneller.

Het oude record in Amsterdam stond sinds de vorige editie van 2019 op naam van de Ethiopische Degitu Azimeraw: 2.19.26. De tweede plaats was voor Maureen Chepkemoi, eveneens een Keniase. Zij bleef, een kleine 2,5 minuten na Tanui, de Ethiopische Haven Hailu net voor.

Tanui kreeg kort na haar finish felicitaties van de in Amsterdam aanwezige Sifan Hassan, de winnares van het goud op de Olympische Spelen op de 5000 en 10.000 meter. Tanui, die zich eigenlijk had voorbereid op de marathon van Boston maar geen visum kreeg, droeg haar zege op aan haar afgelopen week vermoorde landgenote Agnes Tirop. “Ik moest voor haar winnen”, zei ze over haar vriendin, die dood in haar huis werd aangetroffen. Met haar tijd behoort Tanui tot de tien snelste vrouwen ooit op de marathon.

In Amsterdam kwamen zo’n 31.000 lopers in actie, een kleine 10.000 op de marathon.