Stroomstoring in Haarlem voorbij, geen grote problemen gemeld

De stroomstoring die dinsdag een groot deel van Haarlem trof, is opgelost. Onder meer in het centrum van de stad konden alle ruim 11.000 getroffen huishoudens en bedrijven rond 14.00 uur weer gebruikmaken van de elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. Ook in ieder geval de Stationsbuurt, Leidsevaartbuurt en Rozenprieel hadden last van de storing, die vlak voor het middaguur werd gemeld.

De oorzaak van de storing is nog onbekend. Liander heeft de stroom omgeleid waardoor Haarlem ondanks het defect gewoon weer elektriciteit heeft. Volgens de netbeheerder heeft de storing niet tot grote problemen geleid.

Het hoofdbureau van de politie in Haarlem zat ook zonder elektriciteit. Dat be├»nvloedde volgens een woordvoerster alleen de administratieve werkzaamheden. “Op straat hebben we alles in de hand”, zei zij eerder. Zo zou contact met de meldkamer gewoon mogelijk zijn geweest.

De twee ziekenhuizen in de stad, het Spaarne Gasthuis Haarlem Noord en Zuid, vielen buiten de getroffen gebieden, aldus een woordvoerster. Alle werkzaamheden zijn volgens haar gewoon doorgegaan. De gemeente Haarlem was door de storing niet bereikbaar. “Al onze gebouwen zitten in het storingsgebied”, liet een woordvoerster weten. Ook de balie van het gemeentehuis was tijdens de stroomuitval dicht.

Op foto’s van lokale media is te zien dat winkeliers kampten met de gevolgen van de stroomuitval. Zo had een vestiging van supermarkt Albert Heijn de ingang geblokkeerd met winkelwagentjes omdat de schuifdeuren niet meer dicht zouden kunnen.

Het treinverkeer had geen last van de storing, liet de NS eerder weten. Wel was het zo dat reizigers niet kunnen in- of uitchecken op station Haarlem, omdat de toegangspoortjes het niet meer deden.