Vier mannen vast na mishandelen portier in Amsterdam

Na de mishandeling van een portier voor een café in het centrum van Amsterdam heeft de politie vier personen aangehouden. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachten zitten nog vast.

De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.15 uur een melding van het incident bij het café aan de Lange Leidsedwarsstraat en kon direct twee mannen van 23 jaar aanhouden voor de mishandeling. De sfeer op straat was erg grimmig. Een andere man werd daarop opgepakt omdat hij probeerde een agent te mishandelen. Een vierde verdachte moest vervolgens mee naar het bureau omdat hij die aanhouding probeerde te voorkomen.