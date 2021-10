Amsterdamse leden GroenLinks en PvdA willen fracties samenvoegen

Amsterdamse leden van GroenLinks en PvdA willen dat de partijen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zich samenvoegen, om zo als één team te onderhandelen over de de vorming van de nieuwe gemeenteraad. Dat schrijven ze in een open brief in Het Parool zaterdagochtend, die is ondertekend door tientallen leden en prominenten van beide partijen. Onder meer voormalige PvdA-leider en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen, oud-fractievoorzitter van GroenLinks Maarten van Poelgeest en meerdere Amsterdamse oud-wethouders, onder wie Andrée van Es (GroenLinks), scharen zich achter het initiatief.

Met de samenwerking hopen de leden een “strijdbaar links progressief blok” te vormen in Amsterdam. “De afgelopen jaren zijn de PvdA en GroenLinks inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe gegroeid. De noodzaak om als linkse partijen te concurreren is voorbij. Het is tijd om de verschillen achter ons te laten en ons te richten op onze gedeelde idealen”, staat in de brief.

De ondertekenaars willen ook graag na de vorming van een nieuwe gemeenteraad dat de twee partijen als één team opereren. Ze roepen de lokale partijleiders op zo snel mogelijk gehoor te geven aan hun oproep.

GroenLinks en PvdA werken in de Tweede Kamer veel samen. Ze houden hun fractievergadering regelmatig gezamenlijk en Kamerleden voeren soms namens beide partijen het woord.Tijdens formatiegesprekken besloten de partijen bovendien als een gezamenlijk blok te onderhandelen, maar van een fusie mocht toen nog niet worden gesproken.