Eerste dag gemeenteraadsverkiezingen in Noord-Hollandse plaatsen

In onder meer de Noord-Hollandse plaatsen Heerhugowaard, Langedijk, Purmerend en Beemster konden kiezers maandag al hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Evenals in enkele andere plaatsen worden deze gemeenten per 1 januari 2022 opnieuw ingedeeld.

Ook dinsdag en woensdag kunnen kiezers in deze plaatsen nog terecht in de stemlokalen. Heerhugowaard en Langedijk gaan volgend jaar samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard vormen. Maandag hadden ruim 2000 mensen hier hun stem al uitgebracht, aldus een woordvoerster van de gemeente. “Het was een rustige aanloop.”

Ook in Beemster en Purmerend was het nog rustig bij de stembureaus. Beemster wordt bij de gemeente Purmerend gevoegd. Bijna 3000 kiezers uit beide plaatsen hadden hier maandag al gestemd.

In totaal mogen meer dan 250.000 stemgerechtigden uit een aantal gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant hun stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. In Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden gemeente Land van Cuijk en Uden en Landerd worden gemeente Maashorst. Gemeenten verwachten woensdag rond middernacht de voorlopige verkiezingsuitslag te kunnen melden.

Op alle stembureaus geldt een mondkapjesplicht, maar het tonen van een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Verder geldt het advies om 1,5 meter afstand te houden. Wie klachten heeft die passen bij het coronavirus, wordt gevraagd niet naar het stembureau te komen maar via een machtiging alsnog zijn of haar stem uit te brengen.