Eredoctoraat voor immunologen UvA wegens mRNA-vaccins

De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan de (met elkaar getrouwde) immunologen Ugur Sahin en Özlem Türeci wegens “hun cruciale bijdragen” aan onderzoek naar de ontwikkeling van mRNA-vaccins en in het bijzonder voor hun werk voor het BioNTech/Pfizer-vaccin tegen Covid-19.

Hun decennialange onderzoek naar mRNA-vaccins legde zelfs de basis voor de oprichting van biotechnologiebedrijf BioNTech, aldus de universiteit. “Als BioNTech’s algemeen directeur en hoofd Medische Dienst staan Sahin en Türeci aan de basis van innovaties op het gebied van mRNA-vaccins en immunologie”.

Het Duits-Turkse koppel krijgt de eredoctoraten op 10 januari. “Het is een voorrecht om hen te mogen verwelkomen in Amsterdam voor de toekenning van de eredoctoraten”, zegt Karen Maex, rector magnificus. “‘De wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde van het werk van deze wetenschappers is, ook gezien de actualiteit, nauwelijks te overschatten.”