Indiase schaker maakt deelnemersveld Tata Steel Chess compleet

De organisatie van Tata Steel Chess heeft het deelnemersveld rond. De Indiase schaker Santosh Gujrathi Vidit doet begin volgend jaar voor de derde keer mee in Wijk aan Zee. De 27-jarige Vidit is de nummer 23 van de wereldranglijst.

De grootmeester uit India won in 2018 de Tata Steel Challengers. Een jaar later eindigde hij als zesde bij de masters. Vidit is na Viswanathan Anand de beste schaker van India. Hij heeft een eigen YouTube-kanaal met ruim 200.000 abonnees.

Het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee vindt plaats van 14 tot en met 30 januari. De organisatie maakte vorige maand al de namen van dertien deelnemers bekend. Jorden van Foreest verdedigt zijn titel. De 22-jarige Utrechter werd begin dit jaar de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi sinds Jan Timman in 1985. Verder doen onder anderen de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, de Amerikaanse nummer 2 van de wereld Fabiano Caruana en Anish Giri mee.