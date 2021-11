Handgemeen kandidaat-raadslid Purmerend met beveiliger

In het gemeentehuis in Purmerend heeft woensdagavond een kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen een handgemeen gehad met een beveiliger. Lijsttrekker Ernst van Damme van Lijst Van Damme weigerde een QR-code te tonen, die nodig was om de uitslagenavond bij te wonen.

Op beelden van de regionale omroep NH Nieuws en RTV Purmerend is te zien dat Van Damme door de beveiliger wordt tegengehouden, waarna hij zich van hem probeert te ontworstelen. Als een andere beveiliger erbij komt, loopt Van Damme naar achteren, waarop een van de beveiligers aangeeft bereid te zijn om de politie te bellen. “De politie bellen? Ik doe hier godverdomme mee aan de verkiezingen”, antwoordt Van Damme, die een hoge toon aanslaat. Daarop wandelt hij het gemeentehuis uit en laat aan een andere beveiliger weten geen QR-code te willen laten zien, want “daar ben ik principieel op tegen”.

Lijst Van Damme heeft volgens RTV Purmerend niet genoeg stemmen gehaald om een zetel in de gemeenteraad te bemachtigen.