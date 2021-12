Advocaat omwonenden Tata Steel teleurgesteld over nieuw plan

Advocaat Bénédicte Ficq noemt het teleurstellend dat het ernaar uitziet dat de cokesfabriek van staalbedrijf Tata Steel de komende tien jaar nog openblijft. Eerder woensdag noemde ze de aanscherping van milieu-eisen aan het staalbedrijf “pure winst voor omwonenden”. Ze kwam terug op deze uitspraak toen ze hoorde dat er geen deadline is afgesproken over het sluiten van de cokesfabriek. “Dat is voor omwonenden en hun gezondheid echt een hard gelag”, aldus de advocaat.

“Als Tata de mogelijkheid blijft houden om vervuiling via de cokesfabrieken te blijven produceren, is dat geen winstpunt voor de omwonenden”, voegde Ficq daaraan toe. De fabriek is volgens haar een grote vervuilende factor in het gebied. “Het gaat in het nieuwe plan van aanpak slechts om de uitstoot van lood en PAK’s. De cokesfabriek is echter ook een enorm probleem, en daar wordt nu de komende tien jaar niets mee gedaan.”

Ficq deed eerder dit jaar namens 1100 mensen aangifte tegen Tata Steel wegens het berokkenen van gezondheidsschade. Ze weet nog niet wat het nieuwe plan van aanpak voor gevolgen zal hebben voor de strafrechtelijke vervolging. “Het Openbaar Ministerie kan het plan van aanpak als een bevestiging zien voor de inhoud van de aangifte, maar het kan ook zijn dat het OM besluit dat het minder wenselijk is om het bedrijf te vervolgen, omdat Tata de problemen van lood en PAK’s wil neutraliseren.”

Ook ondernemer Jan de Jong, voorzitter van Stichting Schapenduinen, is geenszins tevreden. De Jong is een van de belangrijkste lokale tegenstanders van de staalfabriek en wil dat de Tata-fabrieken worden stilgelegd totdat ze 100 procent veilig zijn voor kinderen. “De opmerking van staatssecretaris Steven van Weyenberg dat kinderen niet recht hebben op schone lucht maar slechts op schonere lucht is heel slecht gevallen in de IJmond.” De Jong vindt dat de overheid Tata “nog steeds de hand boven het hoofd houdt”.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft woensdag afspraken gemaakt met het staalbedrijf en de provincie Noord-Holland. Daardoor moet de uitstoot van lood in 2023 verminderd zijn met 70 procent ten opzichte van 2019. Voorheen moest het bedrijf pas in 2025 aan deze richtlijn voldoen. Begin volgend jaar moet de uitstoot van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) verminderen met 50 procent in plaats van met 30 procent. Om dit te behalen worden vergunningen aangescherpt en komen er vaker metingen.