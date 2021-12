Rijksmuseum wijdt voor het eerst tentoonstelling aan Vermeer

Voor het eerst in zijn geschiedenis komt het Rijksmuseum met een tentoonstelling over de zeventiende-eeuwse meester Johannes Vermeer. De expositie, die in het voorjaar van 2023 is te zien, wordt volgens het Amsterdamse museum de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit.

Hiervoor komen bruiklenen vanuit de hele wereld naar Amsterdam en is ook werk te zien dat nooit eerder in Nederland is getoond. Het Rijks heeft zelf vier werken van Vermeer in de collectie, zoals het wereldberoemde Melkmeisje en Het Straatje. Het museum heeft verder al topstukken als Meisje met de parel uit het Mauritshuis in Den Haag, De geograaf uit het Städel Museum in Frankfurt am Main, Schrijvende vrouw met dienstbode uit The National Gallery of Ireland in Dublin en Vrouw met de Weegschaal uit The National Gallery of Art in Washington vastgelegd.

Vermeer is volgens het Rijksmuseum vooral bekend om “zijn verstilde, introverte scènes binnenshuis, zijn ongekende gebruik van helder, kleurrijk licht en zijn overtuigende illusionisme”. Hij liet een “opvallend klein” oeuvre na van zo’n 35 schilderijen, dat zich in collecties over de hele wereld bevindt. De topstukken van deze musea worden zelden uitgeleend.

De expositie wordt samen met het Mauritshuis gemaakt. Beide musea doen nu al onderzoek naar het werk en de werkwijze van de Delftse Vermeer (1632-1675). Ze nemen onder meer de zeven schilderijen van Vermeer in Nederlands bezit onder de loep.

Het Mauritshuis was het laatste museum dat bijna dertig jaar geleden een tentoonstelling wijdde aan Vermeer. Hier kwamen toen 450.000 bezoekers op af, waarmee de expositie nog altijd de best bezochte is van dit museum.

In dezelfde periode van de tentoonstelling in het Rijks, komt Museum Prinsenhof Delft met de expositie Het Delft van Vermeer.