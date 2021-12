Tientallen boeren met trekkers bieden Schiphol ‘koopcontract’ aan

Tientallen boeren hebben zich maandagochtend met trekkers verzameld bij Schiphol om de luchthaven een zogenoemd ‘koopcontract’ aan te bieden. Met de actie wilden de boeren de rollen omdraaien, door het stikstofprobleem op te lossen door niet boeren, maar de luchthaven uit te kopen. Rond 12.00 uur was de actie afgelopen en vertrokken de boeren weer naar huis.

“Schiphol draaide mede door corona een half miljard verlies, de veehouderij heeft 10 miljard winst gemaakt. Dan is het handiger dat wij Schiphol opkopen, wel met een knipoog natuurlijk”, vertelt boer Floor de Jong, die om 04.00 vertrok vanuit de Krimpenerwaard om bij de actie aanwezig te zijn. “We zitten samen met Schiphol natuurlijk in hetzelfde schuitje. Maar men moet niet zo makkelijk denken dat met het opkopen van boeren het probleem is opgelost.”

Op de Kruisweg in Rozenburg, een dorp dat aan Schiphol ligt, hadden volgens de organisatie ongeveer 130 boeren vanuit het hele land met honderd trekkers zich verzameld. Rond 10.00 uur werd het koopcontract overhandigd aan financieel topman van Schiphol Robert Carsouw. Hij vertelde de aanwezige boeren dat Schiphol niet van plan is om rechten van agrariƫrs op te kopen en denkt ook niet dat de nodig is.

De sfeer was “gemoedelijk”, laat een woordvoerder van de luchthaven weten, die er ook bij was. “Heb niet de indruk dat de boeren tegen Schiphol zijn. De stikstofproblematiek waar de boeren tegenaan lopen, lopen wij als luchtvaartsector natuurlijk ook tegenaan. Wellicht is het zelfs iets waar we samen in kunnen optrekken.”

Actiegroep Farmers Defence Force was ook op de hoogte van de actie en “draagt deze een warm hart toe”, aldus voorzitter Mark van den Oever. De boeren met hun trekkers hebben maandagochtend niet voor problemen gezorgd op de weg, laat de ANWB weten.