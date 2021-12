In hoger beroep straffen tot 9,5 jaar cel diamantroof Schiphol

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep celstraffen van 43 maanden tot 9,5 jaar opgelegd aan vier mannen voor hun rol bij de grote diamantroof op Schiphol op 25 februari 2005 en een poging vijftien dagen eerder. Twee verdachten werden vrijgesproken van betrokkenheid. De straffen voor de vier mannen waren hoger dan de eisen van het OM in de beroepszaak en ook hoger dan die de rechtbank in 2019 oplegde.

Bij de spraakmakende roof werd voor bijna 73 miljoen dollar (nu ruim 63 miljoen euro) aan diamanten buitgemaakt, waarvan de daders in de buurt van Schiphol een deel ter waarde van zo’n 30 miljoen dollar achterlieten. De rest van de edelstenen is nooit teruggevonden. De overval geldt als een van de omvangrijkste uit de Nederlandse geschiedenis en deed mede veel stof opwaaien doordat de overvallers hun slag sloegen op een vrachtplatform op de luchthaven dat zwaar beveiligd hoorde te zijn.

Het gerechtshof sprak van een operatie die op een “georganiseerde, planmatige en berekenende wijze” was uitgevoerd en “langdurig was voorbereid”. Zo voerde toenmalig KLM-medewerker Ramazan N. (49) – die ook zorgde dat de wapens naar het vrachtplatform werden gesmokkeld – “maandenlang observaties” uit. N. kreeg samen met overvallers Errol H.V. (57) en Marlon D. (47) 9,5 jaar cel opgelegd. Erik P. (57) – betrokken bij een mislukte poging op 10 februari 2005 – kreeg 43 maanden cel.

Van de vier mannen werden er twee kort na de roof al opgepakt. Zij zaten destijds vast samen met August ‘de Lange’ B., het vermoedelijke brein achter de roofoverval. Justitie moest de drie in 2005 bij gebrek aan bewijs laten gaan, maar sloeg hen begin 2017 samen met vier andere verdachten opnieuw in de boeien. Dat gebeurde na een lange undercoveractie van de politie in de richting van N. B. is nooit berecht. Hij overleed in 2018, voordat de rechtbank zijn zaak had behandeld.

Twee mannen die door de rechtbank eerder waren vrijgesproken voor hun vermeende aandeel in de roofoverval, gingen ook bij het hof vrijuit. Wel kregen ze lichte straffen voor wapenbezit en witwassen. Tegen een van hen, destijds werkzaam op Schiphol, was in hoger beroep 55 maanden cel geëist. Twee vrouwen – onder wie de vroegere partner van August B. – kregen respectievelijk 10,5 maanden cel en een taakstraf van 180 uur voor witwassen. Tegen hen had het OM in hoger beroep achttien en zes maanden cel geëist.