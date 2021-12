Tata Steel Chess schrapt amateurtoernooi wegens corona

Op het Tata Steel Chess Tournament, het schaaktoernooi van Wijk aan Zee, komen begin volgend jaar alleen beroepsschakers uit. Vanwege de coronasituatie heeft de organisatie van het prestigieuze evenement besloten de wedstrijden in de amateurgroepen te schrappen. Eerder werd al bekend dat publiek niet welkom is bij het toernooi dat op 14 januari begint. In het hoofdtoernooi spelen onder anderen wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen en de Nederlanders Jorden van Foreest en Anish Giri.

Voor de spelers net onder de wereldtop is er een challengertoernooi met daarin de Nederlanders Max Warmerdam, Erwin l’Ami en Lucas van Foreest. Met het slechts toelaten van topsporters volgt de organisatie de huidige richtlijn uit het topsportbeleid van de overheid en NOC*NSF.

Het toernooi is online te volgen. Ook het jaarlijkse Tata Steel Chess Festival (22 en 23 januari) voor kinderen wordt noodgedwongen op virtuele basis gehouden. De organisatie spreekt de hoop uit in 2023 tijdens de 85e editie weer amateurschakers en publiek te kunnen toelaten.