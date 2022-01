Paar honderd demonstranten op Museumplein

Op het Museumplein in Amsterdam zijn een paar honderd mensen samengekomen om te betogen tegen de coronamaatregelen. De sfeer is gemoedelijk. Er is geen politie te zien op het plein.

Vorige week zondag stroomde het Museumplein vol met duizenden mensen die kwamen ‘koffie drinken’. Die demonstratie was niet toegestaan. Toen de betogers weigerden het plein te verlaten, trad de mobiele eenheid van de politie op. Er werden dertig mensen aangehouden.

De afgelopen week waren er op verschillende plaatsen ook kleinere demonstraties van de actiegroep Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen.