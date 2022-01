Tweede verdachte mislukte kunstroof Zaans Museum opgepakt

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een mislukte kunstroof uit het Zaans Museum op 15 augustus. Het gaat om een 37-jarige man uit Purmerend.

In september meldde een 49-jarige Amsterdammer zich zelf al bij de politie. Deze Henk B. zit nog steeds vast. Twee mannen probeerden op 15 augustus vorig jaar een werk van Monet, De Voorzaan en de Westerhem, te stelen, maar dat lukte ze niet. Het Zaans Museum kocht het befaamde schilderij in 2016 voor 1,16 miljoen euro en beschouwt het als een topstuk uit de collectie.

De roofpoging vond plaats om 10.30 uur, in het bijzijn van bezoekers, maar mislukte door heldhaftig optreden van bezoekers en personeel. Bij de roof loste een van de verdachten ook een schot. Niemand raakte daardoor gewond. De twee daders vertrokken zonder buit op een scooter, die later die ochtend werd teruggevonden op de Zuiderweg in Wijdewormer.

Directeur Marieke Verweij van het Zaans Museum reageert verheugd op de aanhouding. “Ik ben blij dat er een ontwikkeling is in de zaak”, zegt de museumdirecteur. Het schilderij van de wereldberoemde Franse impressionist is inmiddels gerestaureerd, zegt ze. Het werk komt binnenkort terug op zaal en zal te zien zijn in de nieuwe tentoonstelling De Zaanse Verbeelding. De gerestaureerde Monet komt dan met andere topstukken te hangen tussen hedendaagse foto’s van de Zaanstreek.

B. moest vorige week voor de rechtbank in Alkmaar verschijnen tijdens een inleidende zitting. De rechtbank besloot zijn voorarrest te verlengen tot aan de volgende inleidende zitting op 8 maart. Zijn zaak wordt inhoudelijk behandeld op 19 april in Alkmaar.

Het is niet voor het eerst dat B. in een museum toesloeg. In 2002 stal hij met Octave D. twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. De werken doken eind september 2016 op in Italiƫ bij een onderzoek naar de maffia in Napels. B. kreeg in 2005 in hoger beroep drie jaar en twee maanden cel opgelegd voor deze kunstroof.