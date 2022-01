Opnieuw minder schade in Amsterdam door vuurwerkverbod

Dankzij het vuurwerkverbod van afgelopen jaarwisseling is er in Amsterdam net als vorig jaar ongeveer de helft minder schade dan toen vuurwerk nog wel was toegestaan. De gemeente meldt echter dat de schade nog steeds fors is.

De nieuwjaarsnacht was dit jaar goed voor 260.910 euro aan schade. Vorig jaar, toen er ook een vuurwerkverbod gold, was het schadebedrag vergelijkbaar: 273.500 euro.

De grootste kostenpost zijn 125 prullenbakken die vervangen moeten worden. “Dat alleen al komt neer op een rekening van 137.000 euro”, aldus de gemeente. Verder is er schade aan afvalcontainers, parkeerautomaten en abri’s.

Het Verbond van Verzekeraars meldde vorige week dat de schade die door het hele land rond de jaarwisseling is ontstaan aan auto’s en woningen naar schatting uitkomt op ongeveer 10 miljoen euro. Daarbij is de schade op openbare plekken, zoals bijvoorbeeld bushokjes, niet meegenomen.