Amsterdam Museum opent binnenplaats om Gouden Koets te tonen

Hoewel koning Willem-Alexander donderdag bekendmaakte dat de Gouden Koets voorlopig niet meer wordt gebruikt, is het rijtuig de komende tijd nog wel te zien op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Vanaf zaterdag opent het museum de poorten naar de buitenruimte waar de omstreden koets in een glazen behuizing staat. Daar kan het publiek nog tot eind februari gratis een kijkje nemen.

Zoals het er nu naar uitziet, blijven de musea voorlopig nog dicht vanwege de vele coronabesmettingen. Op deze manier wil het museum mensen de kans geven toch naar de koets te komen kijken. De bijbehorende tentoonstelling, die de koning in juni zelf opende, is online te zien. Volgens het museum houden beveiligers in de gaten of het niet te druk wordt op de binnenplaats.

De koets heeft een grote restauratie achter de rug en was na ruim vijf jaar weer te zien. Het rijtuig ligt al langere tijd onder vuur vanwege het paneel Hulde der Koloniƫn, geschilderd door Nicolaas van der Waay, waar slaven op zijn afgebeeld. Een groeiend aantal mensen ziet de koets als beladen erfgoed en vindt dat hij daarom niet meer gebruikt zou mogen worden. De koning vertelde donderdag in een videoboodschap dat Nederland er nu niet klaar voor is om de koets weer in gebruik te nemen.

Het Amsterdam Museum peilt tijdens de tentoonstelling de meningen over het rijtuig. Uit de eerste bevindingen komt naar voren dat die zeer uiteenlopen. De volledige resultaten worden later bekend.

“We hebben begrip voor het besluit van de koning”, zegt Margriet Schavemaker, artistiek directeur van het museum. “Als museum denken we – juist ook omdat we dit hebben ervaren in onze eigen tentoonstelling en museum – dat een object als de Gouden Koets het best tot zijn recht komt in een museale context omdat er ruimte is voor verdieping en gelaagdheid en er een gesprek op gang komt.”

Het rijtuig gaat eind februari terug naar Den Haag. Vanwege een geplande renovatie van het Amsterdam Museum kan hij hier ook niet langer blijven staan.

De Gouden Koets was een cadeau van de Amsterdammers bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Ze nam het rijtuig in 1901 pas in gebruik bij haar huwelijk, vermoedelijk omdat haar moeder voor de inhuldiging al een andere koets had besteld. Sindsdien deed het rijtuig dienst bij huwelijken en doopfeesten van de Oranjes en sinds 1903 op Prinsjesdag.