Ook Poezenboot Amsterdam doet mee aan Betty White-actie

Ook de Poezenboot in Amsterdam heeft zich aangesloten bij de Betty White-actie. De Amerikaanse actrice, die recent overleed, zou maandag 100 jaar oud zijn geworden. Zij was groot dierenliefhebber. Daarom vragen fans over de hele wereld op maandag om de actrice te eren door een bedrag te schenken aan een dierenopvangcentrum.

De Poezenboot doet deze oproep in Nederland en krijgt op sociale media veel bijval. White was een fervent dierenactivist en -liefhebber. De dierentuin in Los Angeles biedt deze week fans de mogelijkheid herinneringen aan de actrice achter te laten bij een speciaal ingerichte rozentuin. White zat decennialang in het bestuur van de organisatie achter de dierentuin, de Greater Los Angeles Zoo Association.

White kreeg vooral bekendheid door haar rollen in de series The Golden Girls en Hot in Cleveland en de film The Proposal. In de serie The Golden Girls speelde ze de hoofdrol, het personage Rose Nylund. De serie was van 1985 tot 1992 te zien en gaat over vier oudere vrouwen die samen in Miami wonen. In Nederland werd de serie vanaf 1986 uitgezonden bij de VARA. White won diverse prijzen voor haar rol.