Mona Keijzer lijstduwer bij CDA Edam-Volendam

Mona Keijzer is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart lijstduwer van het CDA in de gemeente Edam-Volendam. De voormalig staatssecretaris en voormalig Tweede Kamerlid voor dezelfde partij staat op nummer 19 op de kandidatenlijst.

De partij schrijft in een bericht op haar website trots te zijn dat Keijzer lijstduwer is. CDA Edam-Volendam is net als de oud-staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tegen “een samenleving waarin maakbaarheid het devies is en mensen niet meer een eigen keuze mogen maken”. Keijzer zou de afgelopen twee jaar veel contact hebben gehad met lijsttrekker Vincent Tuijp over de gevolgen van de coronamaatregelen. “De onhoudbare situatie voor de horeca, de culturele sector en de vele ondernemers zijn daarbij besproken maar ook de enorme schade die het aanricht onder jongeren”, aldus de partij.

In september werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris, omdat zij zich in een interview met De Telegraaf uiterst kritisch uitsprak over de coronapas.