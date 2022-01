Giri sluit schaaktoernooi Wijk aan Zee met remise af op plek vier

Schaker Anish Giri heeft Tata Steel Chess in Wijk aan Zee afgesloten met een vlotte remise tegen de Hongaar Richárd Rapport. Na slechts veertien zetten was de partij voorbij. Rapport bleef daardoor met 8 punten Giri (7,5) voor in het eindklassement.

De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen stelde zaterdag met een zege op de Amerikaan Fabiano Caruana in de voorlaatste ronde al zijn achtste eindzege in Wijk aan Zee veilig. Carlsen kreeg zondag in de dertiende ronde zonder te spelen nog een punt cadeau, omdat zijn beoogde tegenstander Daniil Doebov zich vrijdag vanwege een positieve coronatest had moeten terugtrekken uit het toernooi.

Carlsen eindigde ongeslagen bovenaan met 9,5 punten. Sjachrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan werd tweede met 8 punten, Rapport eindigde met evenveel punten op de derde plaats. Giri, die verloor van Carlsen en titelverdediger Jorden van Foreest, gaat het toernooi afsluiten als nummer 4. De meeste partijen in de slotronde zijn nog bezig.